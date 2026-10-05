Zeit: Samstag, 10. Oktober 2026 und Samstag, 17. Oktober 2026

Ort: Messestand des Deutschen Bundestages in Halle 24, Stand C19

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Samstag, dem 10. Oktober 2026, sowie am Samstag, dem 17. Oktober 2026, jeweils eine Bürgersprechstunde bei der Messe „infa“ in Hannover.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge der Bürger auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Nach jetziger Planung stehen am Messestand folgende Abgeordnete als Ansprechpartner zur Verfügung:

10. Oktober 2026: Abgeordneter Andreas Mattfeldt (CDU/CSU), voraussichtlich in der Zeit von 10.30 bis 12.00 Uhr

17. Oktober 2026: die Abgeordneten Olaf Hilmer (AfD) und Knuth Meyer-Soltau (AfD), voraussichtlich in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 10. Oktober bis 18. Oktober 2026 mit seinem Stand bei der Messe „infa“ in Hannover vertreten.