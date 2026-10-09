9. Oktober 2026 Presse

BILDTERMIN: Übergabe der Berichte der Aufarbeitungskommission des Bundes und der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Zeit: Dienstag, 13. Oktober 2026, 10.30 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nimmt die Berichte der Aufarbeitungskommission des Bundes und der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM) entgegen.

Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 10.20 Uhr