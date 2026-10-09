Presse BILDTERMIN: Übergabe der Berichte der Aufarbeitungskommission des Bundes und der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Zeit: Dienstag, 13. Oktober 2026, 10.30 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037 Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nimmt die Berichte der Aufarbeitungskommission des Bundes und der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM) entgegen. Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 10.20 Uhr

Herausgeber Deutscher Bundestag, Pressestelle Telefon: +49 (0)30 227 37171

(montags bis freitags 8.30 bis 17 Uhr)

E-Mail: pressereferat@bundestag.de(E-Mail) Kontakt für Medienvertreter (Interner Link) Abonnement Newsletter abonnieren

RSS-Dienste (Interner Link) Archiv der Pressemitteilungen Pressemitteilungen (Interner Link)