9. Oktober 2026 Presse
BILDTERMIN: Übergabe der Berichte der Aufarbeitungskommission des Bundes und der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner
Zeit:
Dienstag, 13. Oktober 2026, 10.30 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nimmt die Berichte der Aufarbeitungskommission des Bundes und der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM) entgegen.
Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 10.20 Uhr