12. Oktober 2026 Presse
BILDTERMIN: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den Präsidenten des Unterhauses des kanadischen Parlaments, Francis Scarpaleggia
Zeit:
Mittwoch, 14. Oktober 2026, 11.30 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den Präsidenten des Unterhauses des Parlaments von Kanada, Francis Scarpaleggia, zu einem Gespräch.
Anschließend wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ihren kanadischen Amtskollegen um 14 Uhr offiziell im Plenum begrüßen.
Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 11.20 Uhr