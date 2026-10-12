Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den Präsidenten des Unterhauses des Parlaments von Kanada, Francis Scarpaleggia, zu einem Gespräch.



Anschließend wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ihren kanadischen Amtskollegen um 14 Uhr offiziell im Plenum begrüßen.



Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 11.20 Uhr

