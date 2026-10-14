Vom 17. bis 26. Oktober 2026 fliegt eine Delegation der Parlamentariergruppe ASEAN zu Gesprächen nach Singapur, Indonesien und Timor-Leste.

Die Delegation trifft in Singapur Außenministerin Gan Siow Huang und Abgeordnete der Freundschaftsgruppe „Singapur-Zentraleuropa“. In Gesprächen mit dem Yusof Ishak Institut (ISEAS), den deutschen politischen Stiftungen, der deutschen Außenhandelskammer und der GTAI geht es um die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Südostasien. Der Besuch des Harmony Circle dient der Information über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den interreligiösen Dialog und das Zusammenleben verschiedener ethnischer Gruppen in Singapur.

Gesprächspartner in Indonesien sind Vize-Außenminister Oegroseno, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des indonesischen Parlaments Hadianto und Abgeordnete der Indonesisch-deutschen Parlamentariergruppe. Mit Dr. Chem Widhya von der ASEAN Interparlamentarischen Versammlung (AIPA) ist ein Gespräch über die parlamentarische Zusammenarbeit und Entwicklung der ASEAN-Staaten geplant. Um die Themen Rechtsstaat, Justiz, den Anwaltsberuf und internationale Rechtskooperation geht es bei Prof. Dr. Otto Hasibuan, Johannes Sahetapy-Engel und weiteren Vertretern der Indonesischen Anwaltsvereinigung PERADI. Der Besuch der Istiqlal-Moschee als bedeutendem nationalen Symbol und als Teil des interreligiösen Ensembles mit der unmittelbar gegenüberliegenden katholischen Kathedrale bildet den Rahmen für Fragen des interreligiösen Dialogs, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Rolle religiöser Institutionen in Indonesien. Im Mittelpunkt des Gespräches mit der Vorsitzenden des indonesischen Arbeitgeberverbandes (APINDO) und CEO der Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, stehen die deutsch- bzw. europäisch-indonesischen Wirtschaftsbeziehungen, Investitionen und Bürokratieabbau, duale Ausbildung, Energiewende und nachhaltige Industrie sowie Indonesiens wirtschaftliche Position zwischen China, den USA und Europa.

Die Delegation trifft die Think-Tanks CSIS, FPCI, BRIN, CELIOS und das Habibie Center zur Geo- und zur Außenpolitik, wirtschaftlichen Transformation, Technologie, Nachhaltigkeit, Demokratie und Rechtsstaat. Mit der NRO Kopernik wird sich die Delegation über innovative Ansätze für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und die Stärkung lokaler Gemeinschaften austauschen. Beim Coral Triangle Center (CTC) geht es um Meeresschutz, Biodiversität, die nachhaltiger Nutzung mariner Ressourcen und Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit.

Die Treffen mit den deutschen politischen Stiftungen, der Außenhandelskammer, der GTAI, GIZ und KfW werden durch die Themen Energiewende, Entwicklungszusammenarbeit, Investitionen, Handel, Infrastruktur und berufliche Bildung bestimmt.

In Timor-Leste empfangen Präsident Horta, Premierminister Gusmao und Außenminister Bendito dos Santos Freitas die Abgeordneten. EU-Botschafter Bargfrede informiert über die EU–Timor-Leste-Partnerschaft, die weitere regionale Integration und die wirtschaftliche Entwicklung. Rechtsstaatlichkeit, Justizreformen und die Stärkung rechtsstaatlicher Institutionen sind Themen bei der timoresischen Anwaltsvereinigung AMJTL. Die europäische und internationale Zusammenarbeit und Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, Ernährungssicherheit und der nachhaltigen Entwicklung werden mit Misereor und UN-Organisationen erörtert. Im Austausch mit der NRO BELUN und dem Think Tank La’o Hamutuk geht es um die Rolle der Zivilgesellschaft, um Transparenz, gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung, im Centro Nacional Chega! und der Gedenkstätte Comarca um historische Aufarbeitung, Menschenrechte, Versöhnung und den gesellschaftlichen Umgang mit der Vergangenheit.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Dr. Malte Kaufmann (AfD, Ltg.), Peter Aumer (CDU/CSU), Dr. Johannes Fechner (SPD), Frau Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen) und Frau Gökay Akbulut (Die Linke).

