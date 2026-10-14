Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour nimmt von Donnerstag, 15. Oktober 2026, bis Freitag, 16. Oktober 2026, an der Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der Mitgliedstaaten des Europarates im Rom teil. Dabei vertritt er Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen die hybriden Bedrohungen für Demokratien und die regelbasierte internationale Ordnung. Außerdem werden die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt beraten.

Die Konferenz findet in der Regel alle zwei Jahre abwechselnd am Sitz der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg und in einem Mitgliedstaat des Europarates statt. Zuletzt tagte die Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der Mitgliedstaaten des Europarates im April 2025 in Straßburg.

Weitere Informationen zur Europarats-Parlamentspräsidentenkonferenz finden Sie unter: https://pace.coe.int/en/pages/2026confpres(Externer Link)