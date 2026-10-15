Vom 17. bis 23. Oktober 2026 reist eine Delegation des Ausschusses für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung in die Volksrepublik China.



Die Gesprächsthemen in Peking und Guangzhou sind künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Technologien für klimaneutrale Mobilität, Innovation und internationale Spitzenforschung. Dazu sind Treffen mit Mitgliedern des chinesischen Nationalen Volkskongresses, dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie, Wissenschaftlern der Tsinghua-Universität und Vertretern lokaler Unternehmen geplant.



Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Prof. Dr. Karl Lauterbach (Ltg.), Holger Mann (beide SPD), Dr. Hans Theiss, Adrian Grasse (beide CDU/CSU), Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Kaufmann (AfD) und Dr. Anja Reinalter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

