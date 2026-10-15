In diesem Jahr trifft sich die Parlamentarische Versammlung der NATO zu ihrer 72. Jahrestagung vom 20. bis 23. November in Berlin. Etwa 280 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den NATO-Mitgliedstaaten kommen zusammen, um über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu beraten. Im Zentrum dieses parlamentarischen Austauschs im NATO-Bündnis stehen der Umgang mit hybriden Bedrohungen, die Stärkung der europäischen Verteidigung innerhalb der NATO sowie die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Teilnehmenden diskutieren in fünf Ausschüssen mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Militär und Wissenschaft. Zur Plenarsitzung am Montag, 23. November werden der NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie Bundesaußenminister Johann Wadephul erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video zugeschaltet.

Für den Deutschen Bundestag nimmt eine Delegation unter Leitung der Abgeordneten Marja-Liisa Völlers (SPD) und ihrem Stellvertreter Jürgen Hardt (CDU/CSU) teil.

Informationen zum Programm

Das laufend aktualisierte öffentliche Programm finden Sie unter https://www.bundestag.de/europa_internationales/international/nato_pv/jahrestagung-nato-pv-1224264(Interner Link).

Die wichtigsten Termine:

Samstag, 21. November

• 10.15 Uhr bis 13 Uhr: Ausschusssitzungen, u.a. mit Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, und Florian Hahn, Staatsminister des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten

Sonntag, 22. November

• 9 Uhr bis 12.30 Uhr: Ausschusssitzungen, u.a. mit Sven Weizenegger, Leiter des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, sowie Sebastian Hartmann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung

Montag, 23. November

• 8.15 Uhr: Pressebriefing mit Benedetta Berti, Generalsekretärin der Parlamentarischen Versammlung der NATO

• ab 9 Uhr: Plenarsitzung u.a. mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Bundesaußenminister Johann Wadephul und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

Im Rahmen der Tagung verleiht die Parlamentarische Versammlung außerdem den „Women for Security and Peace Award“. Mit der Auszeichnung würdigt sie herausragendes Engagement von Frauen im Bereich Frieden und Sicherheit. Wer die Auszeichnung 2026 erhält, wird kurz vor der Tagung bekannt gegeben.

HINWEISE für Medienvertreter zur Anmeldung:

Die Sitzungen der Ausschüsse und des Plenums sind presseöffentlich.

Für Medienvertreter ist eine vorherige Akkreditierung erforderlich. Bitte melden Sie sich bis spätestens Mittwoch, 4. November 2026, 23.59 Uhr unter folgendem Link https://registration.bundestag.de/#/events/e487fd32-7458-44ff-a066-f3d1dcaadfaa(Externer Link) an.

Bitte beachten Sie: Die roten Akkreditierungsausweise des Deutschen Bundestags (Kurzzeitakkreditierungen und Jahresakkreditierungen) haben für die Tagung der NATO PV keine Gültigkeit!

Nach Bestätigung Ihrer Anmeldung wird Ihnen rechtzeitig vor der Veranstaltung der genaue Tagungsort in Berlin-Mitte mitgeteilt. Für diese Maßnahme aus Sicherheitsgründen bitten wir um Verständnis.

Ihre Akkreditierungsausweise können Sie am jeweiligen Veranstaltungstag vor Ort am Presse-Counter abholen.

Bei Nachfragen zur Akkreditierung wenden Sie sich bitte an pressereferat@bundestag.de(E-Mail). Bei Rückfragen zum Programm oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an natopa-berlin2026@bundestag.de(E-Mail).

Weitere Informationen zur Parlamentarischen Versammlung der NATO finden Sie unter https://www.bundestag.de/europa_internationales/international/nato_pv(Interner Link) sowie unter https://www.nato-pa.int/ (Externer Link)

