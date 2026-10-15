Eine Delegation des Innenausschusses reist vom 18. bis 25. Oktober zu Gesprächen nach Kolumbien und Peru. Deren Thema ist die Bekämpfung und die Auswirkungen der organisierten Kriminalität, insbesondere der Drogenkriminalität, und die damit verbundenen Herausforderungen an die internationale Zusammenarbeit.

Gesprächspartner des Ausschusses sind in Bogotá kolumbianische Abgeordnete und Regierungsmitglieder, die Rauschgiftbehörde, NGOs und jugendliche Opfer der organisierten Kriminalität.

Diese Gespräche setzen die Abgeordneten in Lima fort. Für praxisnahe Einblicke wird die Delegation einen Hafen und das Hautquartier der peruanischen Streitkräfte besuchen und zudem an der Konferenz „Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Geldwäschebekämpfung“ teilnehmen.

Der Delegation besteht aus den Abgeordneten Josef Oster (Ltg.), Dr. Katja Strauss-Köster, Alexander Throm (alle CDU/CSU), Sascha Lensing (AfD) und Marcel Emmerich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).