Eine Delegation der deutsch-kanadischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages wird vom 18. bis 23. Oktober 2026 unter Leitung des Vorsitzenden, Abg. Bernd Rützel (SPD), nach Ottawa und in die kanadischen Provinzen Saskatchewan und British Columbia reisen. Weitere Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Markus Koob, Lars Rohwer (beide CDU/CSU), Bastian Treuheit (AfD), Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) und Maik Brückner (Die Linke).

Die Delegationsreise dient dem bilateralen parlamentarischen Austausch mit den Mitgliedern beider Häuser des kanadischen Parlaments – des Unterhauses und des Senats. Ein Gespräch mit dem Speaker des kanadischen Unterhauses, Francis Scarpaleggia, und eine Begegnung mit den Mitgliedern der kanadisch-deutschen Parlamentariergruppe unter Leitung ihrer Vorsitzenden, Connie Cody, sind die wichtigsten Punkte des parlamentarischen Programms der Delegation. Darüber hinaus sind Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern politischer Stiftungen, von Think Tanks sowie Organisationen der Zivilgesellschaft geplant.

Im Mittelpunkt der Gespräche der Delegation werden neben Stand und Perspektiven der transatlantischen Beziehungen Fragen der Wirtschafts- sowie Verteidigungs- und Sicherheitspolitik stehen. Besondere Aufmerksamkeit wird die Delegation der Neuausrichtung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada widmen.

Neben der Hauptstadt Ottawa wird die Delegation die kanadischen Provinzen Saskatchewan und British Columbia besuchen. In Regina wird sie u.a. mit Mitgliedern der gesetzgebenden Versammlungen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Regierung Saskatchewans zusammentreffen. Auf dem Programm in British Columbia steht u.a. ein Besuch des Marine Technology Centre der University of Victoria.

