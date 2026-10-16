Eine Delegation des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Auswärtigen Ausschusses reist vom 19. bis zum 23. Oktober 2026 unter der Leitung des Abgeordneten Stephan Mayer (CDU/CSU) in die Republik Moldau. Die weiteren Delegationsmitglieder sind Nancy Faeser (SPD), Dr. Rainer Kraft (AfD), Claudia Roth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Maren Kaminski (DIE LINKE).

Deutschland erkannte die Republik Moldova im Dezember 1991 als unabhängig an. Im Jahr 1992 wurden diplomatische Beziehungen aufgenommen. Seitdem unterstützt Deutschland das Ziel einer dauerhaft stabilen Entwicklung Moldaus und seinen Weg in die Europäische Union.

Um die Resilienz der Republik Moldau angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu stärken, gründeten Deutschland, Frankreich und Rumänien im April 2022 die Moldau-Partnerschaftsplattform. Die Bundesregierung hat ihre Unterstützung für Moldawien seit 2022 erheblich ausgebaut und seitdem über 220 Mio. Euro für Krisenreaktion, wirtschaftliche und soziale Stabilisierung sowie Reform- und Entwicklungsprojekte in Moldau bereitgestellt.

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik mit ihren Mittlerorganisationen ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Das Goethe-Institut hat sein weltweites Netzwerk erweitert und am 19. Januar 2026 eine neue Präsenz in der Republik Moldau eröffnet.

Der Unterausschuss Auswärtige Kultur und Bildungspolitik möchte sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der Mittlerorganisationen machen und insbesondere die Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und Regierungsorganisationen betrachten.

