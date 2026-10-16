Vom 18. bis 28. Oktober 2026 fliegt eine Delegation der Deutsch-Mittelamerikanischen Parlamentariergruppe zum parlamentarischen Austausch nach Panama, Guyana und Suriname.

In Panama sind Gespräche mit der Präsidentin, Abgeordneten des Parlaments, dem Außenministerium, den Ministerien für Handel und Industrie sowie für öffentliche Sicherheit, der Panamakanal-Behörde und mit der Außenhandelskammer zur Situation deutscher Unternehmen in Panama geplant.

Beim Besuch Guyanas geht es um Fragen des Handels, der Energieversorgung, der Infrastruktur und um Logistik. Ein Austausch mit der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft soll die Zusammenarbeit bei Umweltschutz, Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung fördern. Zudem ist ein Treffen mit der Karibischen Gemeinschaft CARICOM geplant.

Gesprächspartner in Suriname sind Parlamentarier und Regierungsvertreter der Ministerien für auswärtige Angelegenheiten, internationale Wirtschaft und internationale Zusammenarbeit sowie Repräsentanten der Wirtschaft. Wegen der hohen Waldbedeckung und niedrigen Entwaldungsrate plant die Delegation dort Gespräche zum Klimaschutz, dem Ausbau erneuerbarer Energien, dem Schutz der Regenwälder und zur nachhaltigen Landwirtschaft. Über die Situation der indigenen Völker informieren Vertreter der Zivilgesellschaft.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Dr. Gregor Gysi (Die Linke, Ltg.), Matthias Hauer, Michael Donth (beide CDU/CSU), Steffen Janich (AfD) und Johannes Wagner (Bündnis 90/Die Grünen).

