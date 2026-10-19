Eine Delegation des Ausschusses für Kultur und Medien besucht vom 19. bis 22. Oktober Helsinki und die Kulturhauptstadt Europas 2026 Oulu. Die Abgeordneten wollen die deutsch-finnischen Kulturbeziehungen auf parlamentarischer Ebene vertiefen, die Erinnerungspolitik und das Bibliothekswesen des Landes erkunden und einen Eindruck davon gewinnen, wie der Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ mit Leben gefüllt wird.

In Gesprächen mit Mitgliedern des Parlaments und der Regierung wird es vor allem um aktuelle Herausforderungen in der Kulturpolitik und der Medienbildung gehen. Begegnungen mit Vertretern des finnisch-deutschen Kultursektors und einiger Kulturinstitutionen sind ebenfalls geplant.

Unter dem Motto „Kultureller Klimawandel“ (Cultural Climate Change) ist Oulu Europäische Kulturhauptstadt 2026. Die Abgeordneten interessiert, mit welchen Veranstaltungen, Projekten und Kulturzentren die nördlichste Großstadt der Europäischen Union den kulturellen Reichtum der Region sichtbar macht und das Motto umsetzt.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Dr. Ottilie Klein (CDU/CSU, Ltg.), Nicole Hess (AfD), Dr. Franziska Kersten (SPD), Marlene Schönberger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und David Schliesing (Die Linke).

