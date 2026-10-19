Vom 19. bis 22. Oktober 2026 reist eine Delegation des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat zu Gesprächen nach Ungarn.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Delegationsreise liegt auf der künftigen Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union und dem Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft. Die Delegation will dazu mit Mitgliedern des zuständigen Ausschusses im ungarischen Parlament, Vertretern der ungarischen Regierung sowie von Agrarverbänden ins Gespräch kommen. Zudem sollen aktuelle Probleme wie die Folgen von Dürre und Hitze für die Ernten und die mögliche Unterstützung der Landwirte besprochen werden.

Darüber hinaus stehen die Themen Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität sowie die möglichen Auswirkungen eines EU-Beitritts der Ukraine auf dem Programm. Der persönliche Austausch mit Landwirten nimmt für die Delegationsmitglieder einen besonderen Stellenwert ein. Bei der Besichtigung von landwirtschaftlichen Betrieben möchte sich die Delegation ein Bild der Lage der Agrarwirtschaft in Ungarn machen.

Der Delegation unter Leitung des amtierenden Vorsitzenden Hermann Färber (CDU/CSU) gehören die Abgeordneten Bernd Schuhmann (AfD), Dr. Ophelia Nick (Bündnis 90/Die Grünen) und Ina Latendorf (Die Linke) an.