Eine Delegation des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages wird in der Zeit vom 26. bis 29. Oktober 2026 nach Italien reisen. Im Rahmen der Delegationsreise werden sich die Abgeordneten mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft in Mailand, in der Region Verona, in Bozen sowie in Franzensfeste über konkrete verkehrspolitische Themen austauschen sowie mehrere italienische Unternehmen verschiedener Verkehrsträger besuchen. Auch die Besichtigung des im Bau befindlichen Brenner Basistunnels gehört zum Programm.

Die Delegation wird vom Vorsitzenden des Verkehrsausschusses Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) geleitet. Weitere Mitglieder der Delegation sind Günter Baumgartner (CDU/CSU), Daniel Kölbl (CDU/CSU), Lars Haise (AfD), Stefan Zierke (SPD) und Victoria Broßart (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

Thematisch wird es Gespräche zum Brenner Basistunnel, dem italienischen Hochgeschwindigkeitsnetz und der Praxis mit unterschiedlichen Bahnunternehmen im Fernverkehr geben. Auch Gespräche zur Organisation und Zukunft des ÖPNV in der Metropolregion Mailand sind geplant. Darüber hinaus wird es Gespräche zum Thema Luftverkehr und Norditalien als zentraler europäischer Logistikregion geben. Mit Vertretern der regionalen Verwaltung ist ein Austausch zum Thema Planungsbeschleunigung, Nahmobilitätskonzepte und neue Mobilitätsdienste geplant.