Eine Delegation des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung des Deutschen Bundestages reist unter der Leitung des Vorsitzenden Hansjörg Durz (CDU/CSU) vom 27. bis 29. Oktober zu Gesprächen nach Wien. Weitere Mitglieder der Delegation sind die Abgeordneten Joachim Ebmeyer (CDU/CSU), Tobias Ebenberger (AfD), Dr. Carolin Wagner (SPD) und Sonja Lemke (Die Linke).

Die Delegationsreise soll der Unterrichtung der Ausschussmitglieder über Innovationen und Digitalisierungskonzepte sowie über die Staatsmodernisierung in Österreich dienen.

Vor Ort sollen Gespräche mit Abgeordneten und Regierungsmitgliedern, Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen geführt werden.

Von dem Erfahrungsaustausch vor Ort erhofft sich die Delegation einen erheblichen Erkenntnisgewinn, weil in dem Nachbarland konkrete Modelle für eine digitale Identität, die Registervernetzung und die Verwaltungsvereinfachung in einem mit dem deutschen vergleichbaren System umgesetzt wurden. Die Eindrücke und Informationen sollen in die zukünftige Ausschussarbeit zur Beschleunigung des digitalen Transformationsprozesses Deutschlands einfließen.