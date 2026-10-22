Vom 25. Oktober bis 1. November 2026 wird eine Delegation der Parlamentariergruppe Östliches Afrika unter Leitung der Vorsitzenden, Abg. Ulle Schauws (Bündnis 90/Die Grünen), nach Tansania und Ruanda reisen. Weitere Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Dr. Carsten Brodesser (CDU/CSU), Derya Türk-Nachbaur (SPD) und Clara Bünger (Die Linke).

Die Delegation wird sich in Tansania mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dem Außenminister des Landes, mit Vertreterinnen und Vertretern der Oppositionsparteien CHADEMA und ACT Wazalendo sowie von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft treffen. Auch werden die Abgeordneten mit dem Parlamentspräsidenten der teilautonomen Inselgruppe Sansibar in einen Austausch treten, um über die politische und sozioökonomische Entwicklung, die Armutsbekämpfung, die Gesundheits- und Bildungspolitik, über die Separationsbestrebungen und den interreligiösen Dialog auf dem Eiland zu sprechen. Auf dem Festland werden die Gespräche vor allem die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen seit den Wahlen von 2025 thematisieren und dabei auch Perspektiven einer weiteren bilateralen Zusammenarbeit ausloten.

In Ruanda wird die Delegation mit dem Parlamentspräsidenten, Abgeordneten verschiedener parlamentarischer Ausschüsse sowie Vertreterinnen und Vertretern der Regierung und von Menschenrechtsorganisationen zusammentreffen. Einen besonderen Platz in den Begegnungen mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren soll zudem der Völkermord von 1994, dessen Folgen, Aufarbeitung und Bewältigung einnehmen. In diesem Zusammenhang wird die Delegation am Kigali Genocide Memorial zum Gedenken an die mehr als 800.000 Opfer des systematischen Völkermords auch einen Kranz niederlegen.

Darüber hinaus ist in beiden Ländern ein Austausch mit politischen Stiftungen, Mittlerorganisationen, Vertreterinnen und Vertretern der Entwicklungszusammenarbeit und der deutschen Außenwirtschaft geplant. Auch die gemeinsame koloniale Vergangenheit, ein Thema, das die Parlamentariergruppe seit Jahren eng begleitet, soll Inhalt verschiedener Gespräche in Tansania und Ruanda sein.

