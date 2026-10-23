Eine Delegation aus Mitgliedern des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen Bundestages reist vom 25. bis zum 31. Oktober 2026 nach Nigeria, um dort Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern und Experten zu führen sowie Projekte der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit zu besuchen.

Es sind Gespräche mit Abgeordneten der Nationalversammlung Nigerias, Regierungsvertretern, mit Vertretern der politischen Stiftungen, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der lokalen Zivilgesellschaft geplant.

Eines der Themen ist der Ausbau der Partnerschaften deutscher und nigerianischer Unternehmen am Beispiel des Projektes SEED von Siemens in Abeokuta. Die Abgeordneten informieren sich auch über die Herausforderungen der Megacity Lagos am Beispiel der „Eko Atlantic City“, über die technologische und digitale Weiterbildung an der Universität Lagos (UNILAG) und über die Arbeit des Zentrums für Migration und Entwicklung. Die Mitglieder des Ausschusses erwarten von der Reise Erkenntnisse aus erster Hand, die für eine Weiterführung der Entwicklungspolitik des Deutschen Bundestages entscheidend sind.

Geleitet wird die Delegation von dem Vorsitzenden des Ausschusses, Abg. Prof. Dr. Wolfgang Stefinger (CDU/CSU). Weitere Teilnehmer sind die Abgeordneten Christoph Naser (CDU/CSU), Susanne Hierl (CDU/CSU), Rocco Kever (AfD), Serdar Yüksel (SPD) und Claudia Roth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

