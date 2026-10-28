28. Oktober 2026 Presse

Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 2. bis 6. November

Montag, 2. November 2026

Mittwoch, 4. November 2026

Freitag, 6. November 2026

Hinweise: 
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link)