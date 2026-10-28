28. Oktober 2026 Presse
Öffentliche Anhörungen und Ausschusssitzungen in der Sitzungswoche vom 2. bis 6. November
Montag, 2. November 2026
- 12.30 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Ausbau der Windenergie auf See(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600)
- 13.30 Uhr: Verteidigungsausschuss – Bundeswehr-Infrastrukturbeschleunigungsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Arbeit und Soziales - Stärkung der Tarifbindung(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
- 14.00 Uhr: Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ - Wissenschaftsberatung, Krisenkommunikation, Rolle der Medien(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4 900)
- 14.00 Uhr: Finanzausschuss - Zollfinanzgerechtigkeit(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend - Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
- 16.00 Uhr: Finanzausschuss - Jahressteuergesetz 2026(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
- 16.00 Uhr: Ausschuss für Arbeit und Soziales - Erwerbsminderungsrente(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
Mittwoch, 4. November 2026
- 8.30 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Stromsystemflexibilitätsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
- 9.30 Uhr: Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit - Strahlenschutzgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700)
- 11.00 Uhr: Finanzausschuss - Einkommensteuerreformgesetz 2027(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
- 14.00 Uhr: Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung - Änderung des Telekommunikationsgesetzes(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600)
- 15.00 Uhr: Tourismusausschuss - Tourismus im ländlichen Raum(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600)
- 16.00 Uhr: Gesundheitsausschuss - Prävention(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
- 16.30 Uhr: Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen - Wohngeld-Reform (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200)
- 17.30 Uhr: Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung - Zukunft der Arbeit (Interner Link)(Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700)
- 18.00 Uhr: Gesundheitsausschuss - Organspende(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
Freitag, 6. November 2026
- 8.00 Uhr: Ausschuss für Wirtschaft und Energie - Zuschüsse zu den Übertragungsnetzkosten für 2027 bis 2029(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).