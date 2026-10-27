Eine Delegation des EU-Ausschusses reist anlässlich der Präsidentschaft Irlands im Rat der Europäischen Union in der zweiten Jahreshälfte 2026 vom 28. bis zum 30. Oktober zu Gesprächen nach Dublin. Im Mittelpunkt stehen die Prioritäten des irischen Ratsvorsitzes, der unter dem Titel „Stärke mit Einigkeit“ steht. Es geht dabei etwa um den zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen der EU, der Unterstützung der Ukraine und europäische Herausforderungen im Zusammenhang der EU-Erweiterung.

Gesprächspartner sind Mitglieder des EU-Ausschusses des irischen Parlaments, das Finanz- und das Außenministerium. Daneben wird sich die Delegation mit Vertretern der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft treffen, um über die Themen der digitalen Wirtschaft und der Künstlichen Intelligenz mit weltweiten Handelsbeziehungen zu sprechen. Irland komme in diesem Bereich als bedeutender europäischer Standort globaler Digitalkonzerne eine besondere Rolle zu.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Johannes Schraps (SPD, Ltg.), Georg Günther (CDU/CSU), Peter Boehringer (AfD), Jeanne Dillschneider (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Janina Böttger (Die Linke).