Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages lädt am 9. November 2026 traditionsgemäß zur Tagung der Vorsitze und stellvertretenden Vorsitze der Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder ein. Diese Veranstaltung findet regelmäßig im Abstand von zwei Jahren in einer Landeshauptstadt statt. Gastgeber ist in diesem Jahr der Bayerische Landtag in München.

An diesen Tagungen nehmen ebenso die Bürgerbeauftragten der Länder sowie deutschsprachige Ombudspersonen sowie Vertretende der Volksanwaltschaften aus dem europäischen Raum teil.

Der Erfahrungsaustausch beleuchtet in diesem Jahr schwerpunktmäßig vor allem Chancen und Risiken des möglichen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) im Rahmen des Petitions- bzw. Ombudswesens aus einer demokratietheoretischen, rechtlichen und praktischen Perspektive. Ferner werden im Rahmen einer länderübergreifenden Perspektive die Arbeit und die Aufgaben einer Volksanwaltschaft vorgestellt. Schließlich werden aktuelle Herausforderungen und Perspektiven für die Öffentlichkeitsarbeit im Petitions- und Ombudswesen erörtert.

Anlässlich der Tagung sind alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter zu einem Pressegespräch mit der amtierenden Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages, Dr. Hülya Düber, MdB, sowie der Vorsitzenden des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden des Bayerischen Landtages, Gülseren Demirel, MdL, eingeladen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um vorherige Anmeldung unter akkreditierung@bayern.landtag.de(E-Mail).