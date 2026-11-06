Der Bundestagsausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend lädt zusammen mit der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), Kerstin Claus, und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu einer gemeinsamen Veranstaltung gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein. Anlass ist die Aufklärungs- und Aktivierungskampagne unter dem Motto „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“.

Für den Ausschuss erklärt dessen Vorsitzende Saskia Esken: „Es ist ein wichtiges Signal, dass die Fotoaktion zur Kampagne 'Schieb deine Verantwortung nicht weg!' bereits zum vierten Mal hier im Bundestag stattfinden kann. Mit unserer Unterstützung setzen wir ein klares Zeichen: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt ist eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung. Wegsehen und Ausreden haben keinen Platz. Wir laden alle ein, sich uns anzuschließen und gemeinsam ein Zeichen dafür zu setzen, dass alle Kinder und Jugendlichen sicher aufwachsen können, im unmittelbaren Lebensumfeld ebenso wie im digitalen Raum.“

Die Bundesbeauftragte Claus hat dazu betont, dass digitale sexualisierte Gewalt Betroffene ein Leben lang belaste. Nie könnten sie sicher sein, dass Bilder und Videos nicht doch wieder auftauchten. Für viele Jugendliche, aber auch Kinder, sei Täuschung und sexualisierte Gewalt im Netz Alltag. Die Kampagne „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“ kläre über Risiken auf und zeige, was Erwachsene tun könnten, um Kinder und Jugendliche im Netz nicht länger allein zu lassen.

Die Fotoaktion geht dem Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt, der jährlich am 18. November stattfindet, voraus. Vor einer Aktionswand können Fotos erstellt werden, mit denen beispielsweise über Social Media ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen gesetzt werden kann.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter www.nicht-wegschieben.de(Externer Link).