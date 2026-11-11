Der Medienpreis des Deutschen Bundestags geht in diesem Jahr an Denise Jacobs und Steffen Haug für die erste Staffel ihrer ZDF-Serie „Inside CDU“ – sie wurden gestern von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ausgezeichnet. Denise Jacobs ist freie Journalistin und Filmautorin für Langformate der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Der freie Journalist und Filmemacher Steffen Haug realisiert Dokumentationen und Streamingserien für ARD und ZDF.

In ihrer Begründung hob die unabhängige Fachjury des Medienpreises vor allem die journalistische Qualität der politischen Langzeitdokumentation hervor. Den Autoren sei ein informatives Parteienportrait während des Bundestagswahlkampfes 2025 gelungen. Dies zeichne sich dadurch aus, den Fokus neben der Parteispitze auch auf die grundlegende Wahlkreisarbeit einzelner Bundestagskandidaten zu legen.

Bei der Preisverleihung betonte Julia Klöckner: „Vertrauen ist in einer Demokratie ein zentraler Wert. Sie funktioniert aber in der Betrachtung von Parlamentarismus nur, wenn wir gleichzeitig Zweifel zulassen. Mehr noch: Zweifel und auch Widerspruch bereiten gerade den Boden dafür, dass Vertrauen in die demokratischen Prozesse überhaupt wachsen kann. Genau hier setzt die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten an: Sie könnten ohne kluge Zweifel ihren Job nicht machen. Er treibt sie an, er ist ihr Handwerkszeug. Sie müssen hinter die Fassade schauen. Sie müssen prüfen, ob Ereignisse mehr Schattierungen haben, als es zunächst scheint. Diese Arbeit würdigt der Medienpreis, ich danke allen Bewerberinnen und Bewerbern für ihre Teilnahme.“

Seit mehr als drei Jahrzehnten vergibt der Deutsche Bundestag den Medienpreis Parlament an publizistische Arbeiten, die zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Parlamentarismus beitragen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Der Fachjury gehören an: Dr. Helene Bubrowski (Table Media/Juryvorsitzende), Katharina Hamberger (Deutschlandfunk), Miriam Hollstein (BILD), Andrea Kümpfbeck (Augsburger Allgemeine), Micky Beisenherz (u.a. Nachrichten-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“), Dr. Eckart Lohse (FAZ), Markus Preiß (ARD-Hauptstadtstudio), Jörg Quoos (Funke Zentralredaktion) und Steffen Schwarzkopf (Welt TV).

Weitere Informationen zum Medienpreis Parlament finden Sie unter https://www.bundestag.de/parlament/parlamentspreise/medienpreis(Interner Link).