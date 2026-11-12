Vorabmeldung zu einem Interview in der nächsten Ausgabe der Wochenzeitung „Das Parlament“ (Erscheinungstag: 14. November 2026)

– bei Nennung der Quelle frei zur sofortigen Veröffentlichung –

Die Parlamentarische Geschäftsführerin und Bildungspolitikerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Anja Reinalter, bewertet das Startchancengesetz für Kitas als nicht zu Ende gedacht.

Wer bundesweit verbindliche Sprach- und Entwicklungstests einführe, müsse auch die Finanzierung dauerhaft sichern, sagte Reinalter im Interview mit der Wochenzeitung „Das Parlament“. Der Bund aber kürze die Mittel perspektivisch um die Hälfte und beende die Förderung 2035 ganz. Mit Blick auf die 100.000 fehlenden pädagogischen Fachkräfte in den Kitas kritisiert sie: „Das Personal fällt nicht vom Himmel und nur, weil es auf dem Papier steht, bekommt noch kein Kind eine Sprachförderung.“

Reinalter nennt es ein „Armutszeugnis“, dass Bildung in einem der reichsten Länder der Welt immer noch vom Einkommen der Eltern abhänge. „Dabei haben wir Möglichkeiten, es zu schaffen! In der Ampel-Koalition haben wir mit dem Startchancen-Programm für Schulen einen Paradigmenwechsel gestartet: die Förderung von Schulen nach einem Sozialindex, um gezielt zu unterstützen, wo die Herausforderungen besonders groß sind. Und es funktioniert.“ Wolle die Regierung nun das Prinzip auf Kitas übertragen, seien deutlich mehr Finanzmittel nötig. „Die Regierung verkauft letztlich ein tolles Paket, stellt ganz viel ins Schaufenster, aber wenn man in den Laden reingeht, kann man da nichts kaufen“, sagt sie.

Das Interview im Wortlaut:

Das Parlament: Frau Reinalter, wieder einmal nimmt eine Bundesregierung Milliarden in die Hand, um sie in Kitas zu investieren. Was stört Sie daran?

Anja Reinalter: Es ist einfach nicht genug. Das Startchancen-Qualitätsentwicklungsgesetz ist gut gedacht und es klingt ja auch zunächst so, als nähme die Regierung viel Geld in die Hand. Aber perspektivisch halbiert sie die Mittel und ab 2035 soll sogar ganz Schluss sein mit der Bundesförderung. Wer dauerhaft Qualität sichern will, muss sie auch dauerhaft finanzieren. Deshalb fordern wir drei Milliarden Euro jährlich, und zwar unbefristet. Wir hätten dem Gesetz gern zugestimmt, weil wir uns den Erfolg der größten bildungspolitischen Weichenstellung dieser Legislatur wünschen.

Das Parlament: Mit dem Gesetz sollen verbindliche Entwicklungstests für Kinder ab dem fünften Lebensjahr eingeführt werden, plus 30 Minuten wöchentliche Förderung je Kind, wenn nötig. Kann das die Zahl der Erstklässler, die mit deutlichen Defiziten in die Schule starten, reduzieren?

Reinalter: Ja, das kann es. Die Wissenschaft sagt uns schon lange: Auf den Anfang kommt es an. Es ist für den weiteren Bildungsweg enorm wichtig, wie der Schulstart eines Kindes aussieht. Der muss so gut wie möglich sein, das sind wir unseren Kindern einfach schuldig.

Das Parlament: Nun fehlen jetzt schon 100.000 pädagogische Fachkräfte in den Kitas. Viele müssen nicht qualifiziertes Personal einstellen, um den Betrieb überhaupt aufrechtzuerhalten. Verspricht das Gesetz mehr, als es eventuell im Alltag halten kann?

Reinalter: Es verspricht auf jeden Fall sehr viel, es hat sehr gute Ansätze. Aber wer soll es bezahlen? Das Personal fällt nicht vom Himmel und nur, weil es auf dem Papier steht, bekommt noch kein Kind eine Sprachförderung. Um die gewünschte Qualität zu erreichen und dauerhaft abzusichern, müsste viel mehr Geld investiert werden, auch in Fachkräfte.

Das Parlament: Schon heute gibt es Sprachförderung in den Kitas. Sind von den Entwicklungsdefiziten vor allem Kinder betroffen, die keine Kita besuchen?

Reinalter: Das würde ich so nicht sagen. Auch viele Kita-Kinder haben Sprachdefizite oder vielleicht einfach Entwicklungsverzögerungen. Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich. Umso wichtiger ist es, frühzeitig zu erkennen, welche Kinder gezielte Unterstützung brauchen. Wir sehen jedes Jahr zu Schulbeginn, wie viele Kinder mit Sprachdefiziten in die erste Klasse kommen und wie schwer es dann für Lehrkräfte ist, die Basiskompetenzen zu vermitteln. Deshalb sind verbindliche und einheitliche Tests gut und wirklich etwas Neues. Je früher wir damit anfangen, desto besser.

Das Parlament: Im Gesetz ist vorgesehen, dass die Kommunen als Jugendhilfeträger dafür sorgen sollen, dass auch Kinder, die bisher keine Kita besuchen, dies häufiger tun. Wie kann das funktionieren?

Reinalter: Der erste Schritt ist Information. Das fordern auch wir Grüne in unserem Papier für ein „Startklar-Jahr“, also ein verpflichtendes und beitragsfreies Kita-Jahr vor der Einschulung. Die Kommunen müssen die Eltern noch besser über ihre Angebote informieren. Es gibt immer noch sehr viele Eltern, die gar nicht wissen, dass sie einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes haben und welche Kitas es in ihrer Nähe gibt.

Das Parlament: Bildungsforscher sagen, im letzten Kita-Jahr sei es eigentlich fast schon zu spät, um Sprach- und Entwicklungsdefizite, die sich lange vorher entwickelt haben, auszugleichen.

Reinalter: Natürlich wäre es besser, noch früher damit anzufangen. Aber das Jahr vor der Einschulung ist trotzdem total wichtig, um soziale und emotionale Kompetenz zu entwickeln, sich in der Gruppe zurechtzufinden, Impulskontrolle zu lernen. Lehrerinnen sind sicher dankbar, wenn alle Erstklässler das können. Wichtig ist aber auch, Kooperationen zwischen Grundschule und Kita noch weiter auszubauen und den Übergang zwischen Kita und Schule so kindgerecht wie möglich zu gestalten.

Das Parlament: Die Debatte darüber, dass Bildungschancen in Deutschland viel zu sehr vom Einkommen der Eltern abhängen, dauert nun schon 25 Jahre. Das ist für viele Menschen nicht mehr vermittelbar.

Reinalter: Es ist definitiv ein Armutszeugnis für ein reiches Land wie Deutschland. Dabei haben wir Möglichkeiten, es zu schaffen! In der Ampel-Koalition haben wir mit dem Startchancen-Programm für Schulen einen Paradigmenwechsel gestartet: Die Förderung von Schulen nach einem Sozialindex, um gezielt zu unterstützen, wo die Herausforderungen besonders groß sind. Und es funktioniert. 20 Milliarden werden in zehn Jahren für 4.000 Schulen ausgegeben. So können wir es schaffen, soziale Bildungsungerechtigkeit aufzulösen. Wenn die Bundesregierung dieses Prinzip nun auf Kitas übertragen will, dann muss sie deutlich mehr Geld investieren.

Das Parlament: An Daten und Studien zur Lage unseres Bildungssystems mangelt es nicht. Erst kürzlich offenbarte die PISA-Studie 2025 sinkende Kompetenzen der 15-Jährigen in Deutsch und Mathe. Ihre Fraktion fordert in einem Antrag, diese Bildungsdaten besser zu nutzen. Wie genau?

Reinalter: Für uns ist wichtig, dass wir ein Bildungsverlaufsregister bekommen. Bisher wissen wir überhaupt nichts über die Bildungsbiografien von Kindern. Also zum Beispiel darüber, wie sich ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf am Anfang der Schulzeit dann später entwickelt hat, welchen Schulabschluss und welche Berufsausbildung es erreicht hat. Da fehlen uns zusammenhängende Daten.

Das Parlament: Könnte ein Ende des Kooperationsverbots in der Bildung eine Trendwende einleiten?

Reinalter: Der Föderalismus hat in der Bildung definitiv mehr Nachteile als Vorteile. Um das Kooperationsverbot aufzuheben, bräuchte es aber eine Grundgesetzänderung und das ist derzeit utopisch. Die Ampel-Regierung hat mit dem Startchancen-Programm für Schulen definitiv gezeigt, dass der Bund jetzt schon in Bildung investieren kann. Der Digitalpakt ist ein anderes gutes Beispiel dafür. Es gibt also Mittel und Wege, wenn der Bund will! Er muss stärker in die Verantwortung genommen werden für gleichwertige Lebensverhältnisse und gleiche Bildungschancen für Kinder in ganz Deutschland.

Das Parlament: Wie alle Ressorts steht auch das Bildungsministerium unter Spardruck und begründet so auch die Fokussierung auf den Bereich frühkindliche Bildung für den Haushalt 2027. Erkennen Sie diese Priorität im Regierungsentwurf wieder?

Reinalter: Nein. Wir wissen, dass Karin Prien gern mehr Mittel gehabt hätte, nun halbieren sie sich. Die fehlende Bereitschaft für mehr Investitionen in Bildung finde ich angesichts eines sozialdemokratischen Finanzministers besonders enttäuschend. Dabei wurde es schon vor Jahrzehnten errechnet: Wenn man einen Dollar in die frühkindliche Bildung investiert, zahlt sich das später für die Gesellschaft bis zu siebenfach aus. Die Regierung verkauft letztlich ein tolles Paket, stellt ganz viel ins Schaufenster, aber wenn man in den Laden reingeht, kann man da nichts kaufen.

Interview: Claudia Heine

Anja Reinalter ist seit 2021 für Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Bundestages und Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion. Sie arbeitet außerdem als Professorin für Soziale Arbeit.