16. November 2026 Presse
TERMINHINWEIS: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nimmt am Bundesweiten Vorlesetag teil
Zeit:
Freitag, 20. November 2026, 10.00 Uhr
Ort: Grundschule Heidhorst (Nebengebäude "Pavillion"), Heidhorst 16, 21031 Hamburg
Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags am 20. November 2026 wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner an einer Hamburger Grundschule Schülerinnen und Schülern einer 2. Klasse vorlesen.
Bitte um ANMELDUNG:
Medienvertreter werden um Anmeldung bis Donnerstag, 19. November, 15.00 Uhr an pressereferat@bundestag.de(E-Mail) gebeten.
Informationen zum Vorlesetag finden Sie unter: www.vorlesetag.de(Externer Link)