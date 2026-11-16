Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags am 20. November 2026 wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner an einer Hamburger Grundschule Schülerinnen und Schülern einer 2. Klasse vorlesen.

Bitte um ANMELDUNG:



Medienvertreter werden um Anmeldung bis Donnerstag, 19. November, 15.00 Uhr an pressereferat@bundestag.de(E-Mail) gebeten.

Informationen zum Vorlesetag finden Sie unter: www.vorlesetag.de(Externer Link)

