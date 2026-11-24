Der Deutsche Bundestag erhält auch in diesem Jahr wieder besonderen Weihnachtsschmuck aus ganz Deutschland:

Mittwoch, 25. November 2026 um 11.00 Uhr

Paul-Löbe-Haus, westseitige Fensterfront der Halle

Der Naturpark Dahme-Heideseen – stellvertretend für alle Nationalen Naturlandschaften – übergibt einen Weihnachtsbaum an Vizepräsidentin Josephine Ortleb.

Donnerstag, 26. November 2026 um 10.00 Uhr

Reichstagsgebäude, Plenarsaalebene vor der Abgeordnetenlobby

Der Adventskranz des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e.V. – der sogenannte Wichernkranz – wird an Vizepräsident Bodo Ramelow übergeben.

Freitag, 27. November 2026 um 10.00 Uhr

Jakob-Kaiser-Haus 1, EG

Die THW Landesvereinigung Saarland e.V. übergibt einen Weihnachtsbaum an Vizepräsidentin Josephine Ortleb.

Freitag, 27. November 2026 um 13.00 Uhr

Paul-Löbe-Haus, spreeseitige Fensterfront der Halle

Vizepräsident Omid Nouripour nimmt einen Weihnachtsbaum der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. entgegen.

Montag, 7. Dezember 2026 um 16.30 Uhr

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Veranstaltungsfoyer

Ein Chanukka-Leuchter wird im Rahmen einer Feierlichkeit durch die Interessengemeinschaft Bernhard-Kreis in Anwesenheit von Vizepräsidentin Andrea Lindholz aufgestellt.

Mittwoch, 16. Dezember 2026 um 12.30 Uhr

Paul-Löbe-Haus, Halle Ost

Vizepräsident Omid Nouripour empfängt den Luciachor des Stockholmer Musikgymnasiums in Anwesenheit der Botschafterin des Königreichs Schweden, Veronika Wand-Danielsson. Der Kammerchor präsentiert schwedische und deutsche Weihnachtslieder.

Hinweis:

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