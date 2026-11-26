Mit der Benennung von zwei Liegenschaften würdigt der Deutsche Bundestag das politische und gesellschaftliche Wirken der ehemaligen Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth und des DDR-Bürgerrechtlers Gerd Poppe.

Der geplante Neubau ‚Luisenblock Ost 1‘ wird den Namen Rita Süssmuths tragen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erklärt dazu: „Rita Süssmuth war eine der bedeutendsten Politikerinnen unseres Landes. Das Amt der Bundestagspräsidentin führte sie in historisch bedeutsamen Zeiten: An der Spitze des Parlaments gestaltete sie die deutsche Wiedervereinigung maßgeblich mit. Den Bundestag hat sie immer als ‚Werkstatt der Demokratie‘ verstanden und sich mit Nachdruck für eine Stärkung des Parlamentarismus eingesetzt. Ihr Wirken bleibt uns Verpflichtung und Vorbild – ihre Lebensleistung findet nun auch Ausdruck in dieser besonderen Würdigung.“

Die Liegenschaft Dorotheenstraße 90 wird nach Gerd Poppe benannt.

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour, Vorsitzender der Bau- und Raumkommission, erklärt dazu: „Die friedliche Revolution 1989 wäre ohne die Bürgerrechtsbewegung in der DDR in dieser Form nicht möglich gewesen. Mit Mut, Beharrlichkeit und dem festen Willen zur Gewaltlosigkeit haben ihre Frauen und Männer entscheidend dazu beigetragen, die SED-Diktatur friedlich zu überwinden. Gerd Poppe gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten der politischen Opposition in der DDR. Für sein widerständiges Handeln wurde er wiederkehrend Opfer politischer Gewalt.

Als Sprecher der Initiative Frieden und Menschenrechte vertrat er diese am Zentralen Runden Tisch, wirkte dort unter anderem an den Beratungen über eine neue demokratische Verfassung der DDR mit und half, die Phase des Übergangs bis zu den ersten freien Wahlen zu gestalten.

Sein Wirken steht beispielhaft für den Mut und das Engagement all jener Menschen, die sich in der DDR für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzten und so die politische Freiheit erkämpften. Damit haben sie zugleich einen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit geleistet.“

Mit den Entscheidungen knüpft der Deutsche Bundestag an seine bisherige Praxis an, seine Gebäude nach herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Parlamentsgeschichte zu benennen, die sich in besonderer Weise um Demokratie, Freiheit und die parlamentarische Ordnung verdient gemacht haben.

Zu den Persönlichkeiten:

Rita Süssmuth (17. Februar 1937 – 1. Februar 2026)

Prof. Dr. Rita Süssmuth gehörte zu den prägenden Politikerinnen der Bundesrepublik Deutschland. Nach ihrer wissenschaftlichen Laufbahn als Professorin für Erziehungswissenschaften wurde sie 1985 Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, ab 1986 auch für Frauen. In dieser Funktion setzte sie wichtige Impulse für eine moderne Frauen- und Familienpolitik sowie für eine aufgeklärte HIV- und AIDS-Prävention. Von 1988 bis 1998 stand sie als Präsidentin an der Spitze des Deutschen Bundestages. In ihre Amtszeit fielen der Mauerfall, die deutsche Wiedervereinigung und die Entscheidung über den Parlamentsumzug nach Berlin. Sie gestaltete den Wandel des Parlaments maßgeblich mit und setzte sich für eine lebendige parlamentarische Demokratie ein. Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag engagierte sie sich insbesondere für Integration, gesellschaftliche Teilhabe und die deutsch-polnischen Beziehungen. Ihr Einsatz für Gleichberechtigung und ein offenes, demokratisches Gemeinwesen prägt die politische Debatte bis heute.

Gerd Poppe (25. März 1941 – 29. März 2025)

Gerd Poppe war einer der prägenden Vertreter der demokratischen Opposition in der DDR und ein wichtiger Wegbereiter der friedlichen Revolution. Seit Ende der 1960er-Jahre engagierte sich der Diplom-Physiker in oppositionellen und friedenspolitischen Gruppen. 1985 gehörte er zu den Mitbegründern der Initiative Frieden und Menschenrechte, einer der bedeutenden Bürgerrechtsgruppen der DDR. Während der Friedlichen Revolution 1989/90 war er einer ihrer Sprecher und vertrat die Initiative am Zentralen Runden Tisch. Nach dem Ende der SED-Diktatur gehörte er der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR an und war von 1990 bis 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort engagierte er sich insbesondere in der Außen- und Menschenrechtspolitik sowie in der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Von 1998 bis 2003 war er Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe. Sein Lebensweg steht beispielhaft für den Mut und die Beharrlichkeit jener Menschen, die sich gegen die Diktatur und für Freiheit und Demokratie eingesetzt haben.

Hintergrund

Der Deutsche Bundestag hat bereits in der Vergangenheit mehrere seiner Liegenschaften nach bedeutenden Persönlichkeiten der deutschen Parlamentsgeschichte benannt. Dazu gehören unter anderem das Paul-Löbe-Haus, das Jakob-Kaiser-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus sowie die 2017 benannten Gebäude Otto-Wels-Haus, Matthias-Erzberger-Haus, Helene-Weber-Haus und Elisabeth-Selbert-Haus.