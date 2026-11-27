Vorab-Meldung zu einem Interview in der nächsten Ausgabe der Wochenzeitung „Das Parlament“ (Erscheinungstag: 28. November 2026)

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Der CDU-Haushalts- und Finanzpolitiker Olav Gutting will sofort nach den Haushaltsberatungen wieder mit Konsolidierungsmaßnahmen beginnen. „Ich gehöre zu denen, die sagen, gespart werden muss ab sofort“, sagte Gutting in einem Interview mit der Wochenzeitung „Das Parlament“ zum Haushalt 2027. Dass knapp ein Drittel der Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt sei, könne in einer singulären Ausnahmesituation vertreten werden, aber sicher nicht dauerhaft. Steuererhöhungen zum Ausgleich künftiger Deckungslücken im Bundeshaushalt lehnte Gutting ab: „Ich halte weitere Steuererhöhungen für absolutes Gift.“ Sie schadeten Mittelstand und Wirtschaft.

Besonders empört zeigte er sich über die ausbleibende Kompensation der kalten Progression: „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es unter einer CDU-geführten Bundesregierung zu einer Situation kommt, in der wir die kalte Progression nicht ausgleichen.“ Überlegungen zu einer Erhöhung bei der Abgeltungsteuer würden „Altersvorsorge-Sparer zusätzlich belasten“ – während die Regierung gleichzeitig das private Sparen fördern wolle.

Die bereits beschlossenen minimalen Einsparungen beim Wohngeld, beim Unterhaltsvorschuss und beim Kinder-Sofortzuschlag seien „auf Drängen der SPD“ wieder einkassiert worden – „das ist natürlich enttäuschend,“ kritisierte Gutting. Die geplanten Erhöhungen der Tabak-, Alkohol- und Zuckersteuer lehnt Gutting ab. Sie seien „verlogen“, da man gleichzeitig mit den Mehreinnahmen kalkuliere und das Verbraucherverhalten verändern wolle – beides passe nicht zusammen. Gutting warnt: Ohne „wachstumsorientierte Neuordnung“ staatlicher Aufgaben werde „ein Haushalt nicht mehr ordnungsgemäß aufzustellen sein“.

Das Interview im Wortlaut:

Das Parlament: Herr Gutting, die Ausgaben im Kernhaushalt steigen 2027 um sechs Prozent auf 555,94 Milliarden Euro, weit stärker als das zu erwartende Wirtschaftswachstum. Die Neuverschuldung steigt auf über 210 Milliarden Euro. Wie passt das zu den Konsolidierungsankündigungen der Union?

Olav Gutting: Man muss genau hinschauen. Ein Großteil dieser Neuverschuldung und der Mehrausgaben liegen im Verteidigungssektor. Hier sind wir uns überwiegend einig, auch im Parlament insgesamt, dass wir in diesem Sektor stärker werden müssen. In der jetzigen Krisensituation dürfen wir bei den Verteidigungsanstrengungen nicht nachlassen. Insgesamt macht mir aber die Etatentwicklung Sorgen. Dass knapp ein Drittel der Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt ist, kann man in einer singulären Ausnahmesituation vertreten, aber sicher nicht dauerhaft.

Das Parlament: Das Institut der deutschen Wirtschaft hat vorgerechnet, die Zinsausgaben des Bundes würden bis 2030 auf 80,7 Milliarden Euro steigen. Stabilitätsrat und Sachverständigenrat warnen vor einer Schuldenquote von knapp hundert Prozent bis 2040. Wann ziehen Sie denn die Notbremse?

Gutting: Bei Krediten ist es egal, ob sie aus dem Sondervermögen kommen oder aus der Bereichsausnahme. Sie müssen mit Zinsen und mit Tilgung bedient werden. Das ist Geld, das für Investitionen fehlt. Und es geht zu Lasten zukünftiger Generationen. Es wird oft gesagt, wir haben in Deutschland noch eine halbwegs gesunde Schuldenquote zwischen 60 und 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während andere Länder teilweise Schuldenquoten von mehr als hundert Prozent haben. Aber Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. Unser Wachstumspotenzial ist beschränkt. Die Demografie ist eine zusätzliche stille Budgetlast. Deshalb müssen wir ganz besonders darauf achten, dass keine Lasten in die Zukunft verschoben werden.

Das Parlament: Und wann wird gespart? Nächstes Jahr?

Gutting: Ich gehöre zu denen, die sagen, gespart werden muss ab sofort.

Das Parlament: Auf Drängen der SPD wurden bereits beschlossene Einsparungen beim Wohngeld, beim Unterhaltsvorschuss und beim Kinder-Sofortzuschlag wieder einkassiert. Gibt es eigentlich auch die Handschrift der Union im Haushalt?

Gutting: Dass die minimalen Einsparungen, die wir eigentlich schon ausgehandelt hatten, dann wieder einkassiert wurden, das ist natürlich enttäuschend. Da ist genau das falsche Signal gesetzt worden. Man kann noch so viele Steuern erhöhen, am Ende wird es doch nie reichen. Wir müssen wirklich konsolidieren, und der Staat muss sich auf seine Kernaufgaben beschränken, sonst verlieren wir unsere Schuldentragfähigkeit.

Das Parlament: Nach langem Drängen hat sich die Union beim Thema Senkung der Stromsteuer doch durchgesetzt. Sie kommt für 2027, ist aber ab 2028 nicht mehr gegenfinanziert. Wie stellen Sie sich denn eine Weiterführung ab 2028 vor? Etwa wie die SPD durch eine Erhöhung der Kapitalertragsteuer?

Gutting: Ich halte weitere Steuererhöhungen für absolutes Gift. Allein die Debatte darüber schadet Mittelstand und Wirtschaft, führt zu weiteren Verunsicherungen. Eine Erhöhung der Abgeltungsteuer etwa würde Altersvorsorge-Sparer zusätzlich belasten. Es kann aber nicht sein, dass wir beim Altersvorsorge-Sparen auf Gas und Bremse gleichzeitig drücken. Wir haben klar gesagt, dass wir hier Steuererhöhungen ablehnen.

Das Parlament: Bei der Steuerreform verpuffen die Entlastungen für Leistungsträger zumeist, weil gleichzeitig die Sozialbeiträge steigen und die Steuerreform sich auf untere und mittlere Einkommen beschränkt. Warum sinkt die Abgabenlast nicht spürbar?

Gutting: Was jetzt vorliegt ist auch keine Einkommenssteuerreform, sondern es handelt sich in weiten Teilen um die verfassungsrechtlich geschuldete Korrektur bei den Freibeträgen und bei den Kinderfreibeträgen. Es gibt bei den unteren Einkommen, auch das gehört zur Wahrheit, so gut wie gar keine Entlastung, weil die schon heute kaum Steuern zahlen. Die unteren Einkommen wurden in den vergangenen Jahren fast komplett von der Steuer befreit. Beim Mittelstandsbauch brauchen wir Entlastung. Leider wird dort ein Großteil der schon minimalen Entlastung wieder durch höhere Sozialversicherungsbeiträge kompensiert. Das heißt, das Versprechen mehr Netto vom Brutto können wir im Moment nicht abbilden.

Das Parlament: Die kalte Progression wird auch nicht konsequent ausgeglichen. Die Koalition nimmt damit heimliche Steuererhöhungen billigend in Kauf.

Gutting: Wir hatten 2013 damals noch zusammen mit der FDP durchgesetzt, dass die Bundesregierung jedes Jahr einen sogenannten Progressionsbericht vorlegen muss. Wir waren uns sicher, dass damit der politische Druck, egal auf welche Regierung, immer so groß sein würde, dass die kalte Progression entsprechend ausgeglichen wird. Das war unter der Ampelregierung ja auch der Fall. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es unter einer CDU-geführten Bundesregierung zu einer Situation kommt, in der wir die kalte Progression nicht ausgleichen. Forderungen nach einer Gegenfinanzierung stellen hier die Debatte auf den Kopf. Denn es geht nicht um eine Steuererleichterung, sondern um einen Verzicht auf eine heimliche Steuererhöhung.

Das Parlament: Tabak- und Alkoholsteuer werden erhöht, ab 2028 folgt die Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Das Wahlprogramm der Union sah aber anders aus, was Steuererhöhungen betrifft.

Gutting: Glücklich sind wir damit nicht. Die vorgeschobenen gesundheitspolitischen Ziele taugen nicht zur Begründung. Gerade bei der Tabaksteuer ist die Diskussion ein Stück weit verlogen. Denn man kalkuliert mit den Mehreinnahmen, will aber gleichzeitig das Rauchen zurückdrängen. Ähnlich ist es bei der Zuckersteuer. Da wird einerseits erwartet, dass die Unternehmen ihre Rezepturen verändern und den Zuckeranteil in den Getränken reduzieren. Damit würden die Einnahmen aus der Zuckerbesteuerung zurückgehen. Gleichzeitig kalkulieren wir aber mit dem normalen Fortlauf der Zuckerverwendung. Da passt das gesundheitspolitische Ziel nicht mit den finanzpolitischen Erwartungen zusammen.

Das Parlament: Wäre es nicht besser, die Mehrwertsteuer raufzusetzen?

Gutting: Vielleicht wäre das zu Beginn der Legislaturperiode gegangen, wenn wir dafür den Faktor Arbeit entlastet hätten. Jetzt ist das nicht mehr darstellbar. Wir können uns nicht massiv neu verschulden, andere Steuern erhöhen und noch mal zusätzlich bei der Umsatzsteuer drauflegen. Das würde sich auch auf die Inflation niederschlagen. Wir wissen alle, dass die Menschen schon aktuell ihr Geld zusammenhalten müssen und dass es eine Konsum-Zurückhaltung gibt. In so einer Situation über eine Umsatzsteuererhöhung zu reden, verbietet sich von selbst.

Das Parlament: Bis zur nächsten Bundestagswahl müssen noch zwei Haushaltspläne verabschiedet werden. Glauben Sie, das wird funktionieren?

Gutting: Wir hatten dieses Jahr schon eine Deckungslücke von 34 Milliarden zu schließen. Die wird im nächsten Jahr noch größer werden und tendenziell auch weiter steigen. Gleichzeitig steigt die Zinsbelastung. Wenn wir nicht bei den Ausgaben massiv zu Einsparungen kommen und eine wachstumsorientierte Neuordnung staatlicher Aufgaben vornehmen, wird ein Haushalt nicht mehr ordnungsgemäß aufzustellen sein.

Das Interview führte Hans-Jürgen Leersch.

Olav Gutting ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und gehört dem Haushalts- und dem Finanzausschuss an. Er ist Abgeordneter der Wahlkreises Bruchsal – Schwetzingen (Baden-Württemberg).