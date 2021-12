Die CDU/CSU will den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt festigen und wendet sich gegen eine Schuldenunion in der EU.

Liveübertragung: Donnerstag, 16. Dezember, 9.45 Uhr

Die CDU/CSU-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Stabilitätsunion statt Schuldenunion – Stabilitäts- und Wachstumspakt festigen, fiskalpolitische Disziplin in Europa sichern“. Über den Antrag berät der Bundestag am Donnerstag, 16. Dezember 2021, eine gute halbe Stunde lang. Ob im Anschluss direkt darüber abgestimmt wird oder ob der Antrag zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wird, steht noch nicht fest. (vom/10.12.2021)