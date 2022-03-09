Німецький Бундестаг на 19-й сесії 27 лютого 2022 року на підставі друкованих матеріалів Бундестагу 20/846 ухвалив:

щодо проголошеної Федеральним канцлером заяви уряду про актуальну ситуацію

У ранкові години 24 лютого 2022 року президент Путін розпочав масштабний воєнний напад Росії на Україну. Цю загарбницьку війну нічим не можна виправдати. Ідеться про кричуще порушення норм міжнародного права. 24 лютого 2022 року став одним із найтемніших днів у Європі з часів Другої світової війни. Німецький Бундестаг висловлює свою солідарність і підтримку Україні та її громадянкам і громадянам, а також усім людям, які і в Російській Федерації й Білорусі виступають проти автократії, за мир, свободу та демократію.

Цією загарбницькою війною проти України російський уряд на очах світу порушує найелементарніші правила міжнародного порядку. Європейський мировий порядок останніх десятиліть є основою нашого життя у свободі, добробуті й мирі. Ще до цього Росія нанесла тяжку шкоду європейському мировому порядку, з порушенням міжнародного права визнавши Абхазію й Південну Осетію, з порушенням міжнародного права анексувавши Крим.

Цим зловмисним, безпідставним і непростимим нападом російське керівництво намагається зруйнувати європейський мировий порядок. Ідеться не менше, ніж про переломний момент історичного значення. Міжнародна спільнота рішуче триматиметься разом. Російське керівництво буде змушене заплатити за це високу ціну.

Німецький Бундестаг якнайсуворіше засуджує дії російського уряду й заявляє про свою повну солідарність із Україною та її населенням. Устремління українок і українців до демократії, свободи й самовизначення належать до прав людини. Ніхто не має права воєнною силою перекривати Україні цей шлях. Виступ українок і українців за наші спільні європейські цінності і принципи під час і після Євромайдану 2013-2014 рр. був і є безпрецедентним. Режиму президента Путіна не вдасться перемогти дух Євромайдану й вільне українське суспільство.

Мужність і активність громадянського суспільства наших українських сусідок і сусідів є зразком для всієї Європи. Європи, у якій діє сила права, а не право сильнішого. Цей дух і цей поступ президент Путін та його режим не здолають ніколи.

Федеральний уряд у тісній взаємодії з партнерами й союзниками по ЄС, НАТО та Великій сімці протягом минулих місяців випробував усі засоби, аби дипломатичним шляхом знайти мирне розв’язання створеної президентом Путіним кризи. На цьому тлі ще раз стало ясно, що трансатлантичне партнерство і дружба із США є центральною опорою наших міжнародних дій і нашої безпеки в Європі. Російське керівництво безвідповідальним чином не пішло на пропозиції переговорів і обрало шлях воєнної агресії.

Водночас Німецький Бундестаг заявляє, що він серйозно ставиться до інтересів наших партнерів у Центральній і Східній Європі. Німеччина повинна взяти до уваги різне сприйняття загроз і зосередитися на спільній і узгодженій політиці ЄС щодо Росії, особливо з огляду на актуальну російську агресію проти України. Окрім того, Німецький Бундестаг виступає за збереження переконливого потенціалу стримування в рамках НАТО й підтримує зусилля Альянсу щодо діалогу із третіми державами і в найскладніших ситуаціях.

Німецький Бундестаг закликає президента Путіна й російський уряд негайно припинити загарбницьку війну проти України й зараз же вивести свої частини з території України. Невідкладне припинення вогню є велінням часу. Украй необхідна гуманітарна допомога має буди допущена у країну. Визнання з порушенням міжнародного права так званих Донецької й Луганської „народних республік“ має бути якнайшвидше анульованим. Має бути поновленою повна територіальна цілісність України включно з півостровом Кримом.

Цілеспрямовано запущені дезінформація й атаки на цифрову інфраструктуру, зокрема і безпосередньо на об’єкти критичної інфраструктури, є складовою частиною російського ведення війни. Бундестаг якнайсуворіше засуджує також і зокрема дії, спрямовані на цивільну інфраструктуру.

Протягом минулих років Німеччина дуже активно долучалася до співпраці з Україною в галузі політики розвитку, надавши Україні близько двох мільярдів євро підтримки. Німецький Бундестаг однозначно заявляє, що він і в майбутньому активно співпрацюватиме з вільною й суверенною Україною й надаватиме їй дієву підтримку та допомогу.

Своїми діями президент Путін ставить Росію за межі співдружності народів. Лише російське керівництво має в руках можливість зійти з цього хибного шляху воєнної сили. Європа й міжнародна спільнота загалом знають ціну стабільних відносин із Росією. Але суттєва міжнародна співпраця буде знову можливою лише тоді, коли російське керівництво шануватиме міжнародне право й повною мірою поважатиме й відновить територіальну цілісність і непорушність кордонів сусідніх держав. Наша повага й наше визнання стосуються всіх росіянок і росіян, які виступають проти агресивного курсу свого президента, демонструючи тим самим світу, що існує й інша Росія, котра хоче бути частиною співдружності народів і жити в мирі зі своїми сусідами.



I. Німецький Бундестаг констатує:

Федеративна Республіка Німеччина твердо й непохитно стоїть на боці наших українських подруг і друзів. Ми поділяємо цінності демократії, свободи й миру. Цими цінностями й людьми, які виступають за них, ми не поступимося ніколи. Рішення Федерального уряду і його союзників відключити зазначені у списку ЄС російські банки від системи здійснення міжнародних платежів SWIFT і підтримати Україну в рамках її права на самооборону з огляду на історичний переломний момент є логічним.



II. Німецький Бундестаг вітає

активну роль Федерального уряду у згуртованій і рішучій реакції Європейського Союзу, НАТО й кола держав Великої сімки на цю свавільну й нічим невиправдану загарбницьку війну проти України та оголошення у зв’язку з цим подальших серйозних санкцій проти Росії; прийняті ЄС і його партнерами санкції проти російських фінансового, енергетичного й транспортного секторів, а також додаткові списки російських осіб, експортного контролю й експортного фінансування. Ці заходи потягнуть за собою масштабні й тяжкі наслідки за дії Росії; рішення Європейської Ради про те, що мають бути розширені існуючі фінансові обмеження, особливо щодо доступу певних російських установ до ринків капіталу. Також має бути забороненим котирування акцій російських державних компаній на торговельних майданчиках Євросоюзу й надання пов’язаних із цим послуг. Окрім цього, мають бути запроваджені нові заходи, аби значно обмежити приплив капіталу з Росії до ЄС, шляхом заборони прийняття вкладів, що перевершують певну суму, від російських громадян або жителів, ведення рахунків російських клієнтів центральним депозитарієм Євросоюзу, а також продажу російським клієнтам виставлених у євро цінних паперів уже ухвалене Федеральним урядом додаткове відправлення 350 військових Бундесверу для зміцнення німецького контингенту при Розширеній передовій присутності НАТО (EFP) в Литві; те, що Федеральний уряд заздалегідь пообіцяв українському уряду підтримку з боку німецьких експерток і експертів задля аналізу й відвернення гібридних загроз і надав відповідні потужності; призупинення членства Росії в Раді Європи.



III. Німецький Бундестаг закликає Федеральний уряд