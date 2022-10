Liveübertragung: Donnerstag, 13. Oktober, 13 Uhr

„Verarmungswelle stoppen – Schuldenbremse aussetzen“, lautet der Titel eines von der Fraktion Die Linke angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 13. Oktober 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Ob der aktuell noch nicht vorliegende Antrag im Anschluss an die knapp 70-minütige Debatte an die Ausschüsse überwiesen oder sofort abgestimmt wird, ist derzeit noch nicht klar. (hau/04.10.2022)