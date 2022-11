Die überwiegende Mehrheit der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an deutschen Hochschulen ist befristet beschäftigt.

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung befasst sich am Mittwoch, 9. November 2022, mit den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Konkret geht es um die Befristungspraxis im deutschen Wissenschaftssystem. Das öffentliche Expertengespräch mit dem Titel „Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes“ beginnt um 10.45 Uhr im Sitzungssaal 4.300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Als Sachverständige sind Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Dr. Georg Jongmanns, Geschäftsbereich Hochschulmanagement HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V., und Dr. Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), eingeladen. (irs/04.11.2022)