Liveübertragung: Donnerstag, 20. April, 15.35 Uhr

Die CDU/CSU-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Gigabit auf die Schiene bringen – Maßnahmen für einen besseren Mobilfunkempfang im Zug“ angekündigt, über den der Bundestag am Donnerstag, 20. April 2023, beraten will. Der Antrag soll im Anschluss an die 40-minütige Debatte an den federführenden Ausschuss für Digitales zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/03.04.2023)