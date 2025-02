Der Bundestag hat zu Beginn seiner Plenarsitzung am Dienstag, 11. Februar 2025, des am 3. Februar im Alter von 69 Jahren verstorbenen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel und des am 1. Februar im Alter von 81 Jahren verstorbenen früheren Bundespräsidenten Prof. Dr. Horst Köhler gedacht.

Vorsitzender des Gesundheitsausschusses

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (Mitte) während ihrer Gedenkansprache im Plenarsaal des Bundestages für die verstorbenen Erwin Rüddel und Horst Köhler; links Schriftführerin Gülistan Yüksel (SPD), rechts Schriftführer Michael Donth (CDU/CSU). (© DBT/Thomas Trutschel/photothek)

Erwin Rüddel war 2009 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas erinnerte daran, dass er bei vier Bundestagswahlen hintereinander das Direktmandat im rheinland-pfälzischen Wahlkreis Neuwied gewonnen hatte und zur Wahl am 23. Februar nicht mehr antreten wollte. In Berlin habe er sich in zahlreichen Ausschüssen engagiert: „Mir persönlich bleibt vor allem unsere gemeinsame Arbeit im Gesundheitsausschuss in Erinnerung, in dem wir beide saßen. Dort hat er seine langjährigen Erfahrungen als Geschäftsführer einer Seniorenresidenz eingebracht – ein Gewinn für uns alle“, sagte die Bundestagspräsidentin.

Als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses sei Erwin Rüddel in den Corona-Jahren mit der „enormen Herausforderung“ sehr verantwortungsbewusst und „auch ehrlich mit seinen eigenen Zweifeln“ umgegangen, so Bas weiter. Die von ihm angemahnte Aufarbeitung der Pandemie nicht als Abrechnung, sondern als Vorbereitung auf mögliche neue Pandemien „müssen wir nun ohne seine Erfahrungen und sein Fachwissen leisten“. Privat sei Erwin Rüddel ein engagierter Karnevalist und leidenschaftlicher Sportler gewesen.

„Beliebter Bürgerpräsident“

Horst Köhler, Bundespräsident von 2004 bis 2010, sei mit seiner Weitsicht, seinem Optimismus und seinem Frohsinn ein „beliebter Bürgerpräsident“ gewesen, sagte die Bundestagspräsidentin und erinnerte an den Trauerstaatsakt, der am 18. Februar im Berliner Dom stattfinden wird.

Die Abgeordneten erhoben sich im Gedenken an Erwin Rüddel und Horst Köhler zu einer Schweigeminute von ihren Plätzen. (vom/11.02.2025)