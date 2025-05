Paul Göttke ist neuer Direktor beim Deutschen Bundestag. Der Politikwissenschaftler tritt seine Funktion als Nachfolger von Dr. Michael Schäfer am Montag, 12. Mai 2025, an. Dies hat das Präsidium des Deutschen Bundestages in seiner Sitzung am Mittwoch, 7. Mai 2025, entschieden.

Der Direktor beim Deutschen Bundestag leitet im Auftrag der Bundestagspräsidentin die Bundestagsverwaltung als Oberste Bundesbehörde und vertritt diese in Angelegenheiten der Verwaltung. Er wird von der Parlamentspräsidentin ernannt und arbeitet ihr unmittelbar zu. Gleichzeitig ist er Vorgesetzter aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung. Im parlamentarischen Bereich ist der Direktor Berater der Bundestagspräsidentin. Er bereitet die Sitzungen des Präsidiums, des Ältestenrates und des Plenums vor.

Verwaltung, Fraktion und Abgeordnetenbüro

Paul Göttke ist seit zwanzig Jahren in verschiedenen Funktionen im Deutschen Bundestag tätig. Nachdem er als Fraktionsreferent und Büroleiter eines Abgeordneten seine Arbeit im Bundestag begonnen hat, trat Paul Göttke im Jahr 2006 als Mitarbeiter in die Parlamentsverwaltung ein. Dort hat er sich unter anderem mit der Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union in dem vom damaligen Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert neu geschaffenen Europareferat befasst.

Vor seinem Amtsantritt war Paul Göttke stellvertretender Fraktionsdirektor und damit stellvertretender Verwaltungschef der CDU/CSU-Fraktion. In der Bundestagsfraktion war er federführend für die Neufassung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Bundestag in EU-Angelegenheiten sowie für die Vorbereitung der interfraktionellen Abstimmungsprozesse zur Durchführung der Plenarsitzungen und insbesondere des Ältestenrates. In seine Zuständigkeit fielen zudem die geschäftsordnungsrechtliche Planung und Begleitung der parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren. Eine besondere Herausforderung war die Aufrechterhaltung der parlamentarischen Prozesse unter den Bedingungen der Corona-Pandemie.

Sein Vorgänger, Dr. Michael Schäfer, war seit September 2022 Direktor und zuvor Leiter der Abteilung Information und Dokumentation in der Bundestagsverwaltung. (eis/12.05.2025)