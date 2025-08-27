Zeit: Mittwoch, 27. August 2025, 14.30 Uhr

Der Ausschuss für Sport und Ehrenamt befasst sich am Mittwoch, 27. August 2025, mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsgesetz 2025, 21/500). Dabei geht es um gutachtliche Stellungnahmen zu den Einzelplänen des Bundesinnenministeriums, des Bundesfinanzministeriums, des Bundesverteidigungsministeriums und des Bundesbildungs- und -familienministeriums. Die öffentliche Sitzung beginnt um 14.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden.

Zu den Kernaufgaben des Sportausschusses gehört die Förderung und Finanzierung effektiver und nachhaltiger Rahmenbedingungen für den Spitzensport, auch im Bereich des Sports für Menschen mit Behinderungen. Seine 14 Mitglieder erarbeiten außerdem Regelungen zur Bekämpfung von Doping und Manipulation im Sport, sie beschäftigen sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports für andere Lebensbereiche, halten Kontakt zu Sportverbänden und lassen sich von unterschiedlichen Organisationen informieren. (11.08.2025)