Liveübertragung: Donnerstag, 11. September, 14.55 Uhr

Die AfD-Fraktion hat einen Gesetzentwurf „zur Aufhebung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag – Rechtsklarheit und Schutz vulnerabler Gruppen wie Frauen und Jugendlicher wieder herstellen“ angekündigt. Am Donnerstag, 11. September 2025, soll über den aktuell noch nicht vorliegenden Entwurf erstmals beraten werden. Nach einer 30-minütigen Debatte ist die Überweisung an den federführenden Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur weiteren Beratung geplant. (hau/14.07.2025)