Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko) hat sich am Mittwoch, 8. Oktober 2025, in einem öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema „Reichweite mit Verantwortung – Kinder und ihre Rechte in der öffentlichen Kommunikation“ befasst.

Die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission, Kiko) ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihre fünf Mitglieder haben eine ganz spezielle Aufgabe: die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. (08.10.2025)