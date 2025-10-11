Liveübertragung: Donnerstag, 16. Oktober, 15.55 Uhr

„Bürgergeld stoppen bei Haftbefehlen – Keine Unterstützung für gesuchte Straftäter“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 16. Oktober 2025, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach 30-minütiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/10.10.2025)

