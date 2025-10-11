Arbeit

Stopp des Bürgergeldes bei Haftbefehlen

Das Logo der Agentur für Arbeit ist an einer Stele vor einer Bundesagentur für Arbeit zu sehen.

Der Bundestag befasst sich mit der Forderung nach Einstellung staatlicher Leistungen bei strafrechtlichen Vergehen. (© picture alliance / dpa | Matthias Balk)

Liveübertragung: Donnerstag, 16. Oktober, 15.55 Uhr

Bürgergeld stoppen bei Haftbefehlen – Keine Unterstützung für gesuchte Straftäter“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 16. Oktober 2025, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach 30-minütiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/10.10.2025)
 