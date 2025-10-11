Liveübertragung: Donnerstag, 16. Oktober, 13.30 Uhr

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Gesetzentwurf „zur Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes“ angekündigt, der am Donnerstag, 16. Oktober 2025, durch das Parlament beraten werden soll. Im Verlauf der einstündigen Debatte wird auch ein von der Fraktion avisierten Antrag mit dem Titel „Sofortmaßnahmen für eine gerechte und stabile Finanzierung von Kranken- und Pflegeversicherung“ beraten. Die beiden Vorlagen sollen im Anschluss dem federführenden Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/10.10.2025)