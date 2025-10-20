Liveübertragung: Mittwoch, 5. November, 17.30 Uhr

Die UN-Klimakonferenz in Belém (Brasilien) vom 10. bis 21. November steht im Mittelpunkt einer Bundestagsdebatte am Mittwoch, 5. November 2025. Den Abgeordneten werden dazu mehrere Anträge vorliegen. Der von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD angekündigte Antrag mit dem Titel „Klimakonferenz in Belém: Neuer Schwung für den internationalen Klimaschutz“ soll im Anschluss an die halbstündige Debatte sofort abgestimmt werden.

Bei dem von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgelegten Antrag „Klimawende statt Klimakollaps – UN-Klimakonferenz in Belém globale Führung übernehmen“ (21/2246 (neu)) wie auch bei dem Antrag „Globale Solidarität von Berlin bis Belém – Für das Menschenrecht auf Klimaschutz und gegen fossiles Greenwashing bei der COP30“, den die Fraktion Die Linke avisiert hat, ist hingegen die Überweisung an die Ausschüsse geplant. Bei den weiteren Beratungen soll jeweils der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit die Federführung übernehmen.

Erster Antrag der Grünen

Die Grünen pochen in ihrem ersten Antrag (21/2246 neu) auf eine Führungsrolle Deutschlands und der Europäischen Union bei den Verhandlungen auf der bevorstehenden Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém. In ihrem Antra fordert die Fraktion die Bundesregierung auf, die internationale Klimapolitik zur „Chefsache“ zu erklären und den Bundeskanzler zu beauftragen, „den von ihm verursachten Schaden mithilfe einer neuen klimadiplomatischen Initiative zu beheben“. Rückschritte und Verwässerungen der nationalen und europäischen Klimapolitik müssten sofort beendet werden.

Auf EU-Ebene müsse ein Klimaziel von mindestens 90 Prozent Emissionsreduktion bis 2040 „tatkräftig unterstützt werden“, verlangen die Abgeordneten. Zudem sollten wirksame neue Maßnahmen für den Klimaschutz umgesetzt werden, um die Treibhausgas-Emissionen in allen Sektoren schnell und nachhaltig zu senken.

„Verbindliche Ausstiegsdaten festlegen“

Daneben drängen die Grünen darauf, verbindliche Ausstiegsdaten für alle fossilen Energien festzulegen, keine neuen Langfristverträge für zusätzliches Fracking-Gas einzugehen und die Genehmigung neuer fossiler Projekte in Deutschland mit sofortiger Wirkung zu stoppen. So soll dem COP28-Beschluss sowie dem Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zu den Verpflichtungen der Staaten für den Klimaschutz Folge geleistet werden.

Weitere Forderungen des Antrags zielen auf die schrittweise Abschaffung bestehender klima- oder umweltschädlicher Subventionen, die „Unterstützung einer globalen Besteuerung fossiler Konzerne und Milliardäre“ sowie einer internationalen Luftverkehrs- und Schifffahrtsabgabe und die Einhaltung der deutschen Verpflichtungen zur internationalen Klima- und Biodiversitätsfinanzierung ab. (sas/hau/31.10.2025)