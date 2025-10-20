Liveübertragung: Donnerstag, 6. November, 12.45 Uhr

Der Bundestag wählt am Donnerstag, 6. November 2025, die Mitglieder von zwei Gremien. Zum einen geht es um die Mitglieder des Beirats zur Auswahl von Themen für die Sonderpostwertzeichen ohne Zuschlag beim Bundesministerium der Finanzen (Programmbeirat), zum anderen um die Mitglieder des Beirats für die grafische Gestaltung der Sonderpostwertzeichen beim Bundesministerium der Finanzen (Kunstbeirat). Dazu werden Wahlvorschläge der Fraktionen erwartet. (vom/20.10.2025)