„Gold um jeden Preis – Das systematische Zwangsdoping in der DDR und seine Folgen für die Betroffenen“ lautet der Titel eines gut eineinhalbstündigen öffentlichen Fachgesprächs, das von Evelyn Zupke, der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur, am Donnerstag, 6. November 2025, ausgerichtet wird.

Das Fachgespräch wird ab 9.30 Uhr live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.

Nach einer Einführung in das Thema durch die SED-Opferbeauftragte und einem Grußwort der Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt Dr. Christiane Schenderlein (CDU) hält der ehemalige Leiter des mittlerweile abgeschlossenen Verbundprojekts „Gesundheitliche

Langzeitfolgen von SED-Unrecht“ Prof. Dr. Carsten Spitzer von der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie einen Impulsvortrag zu den Forschungsergebnissen der Universitätsmedizin in Rostock.

Im Anschluss daran findet ein Zeitzeugengespräch Zupkes mit der ehemaligen Leichtathletin und Zwangsdoping-Betroffenen Gesine Tettenborn statt. Zupke moderiert anschließend ein Podiumsgespräch mit Staatsministerin Schenderlein, dem Vorsitzenden des Doping-Opfer-Hilfevereins Dr. Michael Lehner, dem ARD-Journalisten, Autor und Dopingexperten Hajo Seppelt, dem Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur Burkhard Bley und dem Vorsitzenden der Ethik-Kommission des Landessportbundes Thüringen, Prof. Dr. Hubertus Gersdorf von der Universität Leipzig, statt.

Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur

Evelyn Zupke ist seit Juni 2021 die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag. Die SED-Opferbeauftragte hat die Aufgabe als Ombudsperson für die Anliegen der Opfer der SED-Diktatur zu wirken und zur Würdigung der Opfer des Kommunismus in Deutschland beizutragen.

Sie berät den Deutschen Bundestag und seine Ausschüsse, die Bundesregierung sowie andere öffentliche Einrichtungen in Fragen, die die Angelegenheiten der Opfer der SED-Diktatur und der kommunistischen Herrschaft in der Sowjetischen Besatzungszone in Deutschland und in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik betreffen. Die öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder sollen die SED-Opferbeauftragte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen. (vom/04.11.2025)