Zeit: Mittwoch, 5. November 2025, 17 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200



Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko) hat sich am Mittwoch, 5. November 2025, in einem öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema „Sharenting und Kinderinfluencer –Kommerzialisierung von Kindheit (Teil 1)“ befasst. Sharenting ist das Teilen von Fotos und Videos von Kindern durch ihre Eltern in sozialen Medien oder auf anderen Online-Plattformen. Der Begriff ist eine Mischung aus den englischen Wörtern „share“ (teilen) und „parenting“ (Erziehung).

Die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission, KiKo) ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihre fünf Mitglieder haben eine ganz spezielle Aufgabe: die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. (05.11.2025)