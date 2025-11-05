Zeit: Mittwoch, 5. November 2025, 14.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.400



Der Ausschuss für Kultur und Medien ist am Mittwoch, 5. November 2025, zu einer öffentlichen Sitzung zusammengekommen. Die Abgeordneten beschäftigten sich unter anderem mit dem Thema „Faire Vergütung und Transparenz im Musikstreaming“. Auf der Tagesordnung des Gremiums stand außerdem das Programm „AgoraEU“.

Der Ausschuss für Kultur und Medien mit seinen 18 Mitgliedern ist auf der Bundesebene für den gesamten Themenkomplex zuständig. So kontrolliert er beispielsweise die kulturpolitische Förderpolitik der Bundesregierung, berät über die Zukunft der Deutschen Welle und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, entscheidet über die nationale Filmförderung mit oder diskutiert die Förderung geschichtlicher Lernorte von nationaler Bedeutung. (05.11.2025)