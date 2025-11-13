Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben am Donnerstag, 13. November 2025, über den Strompreis debattiert. Anlass war eine auf Verlangen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD verlangte Aktuelle Stunde zum Thema „Wettbewerbsfähige Industrie – Entlastung durch Netzentgeltsenkung und Industriestrompreis“.

CDU/CSU: Wir führen einen Industriestrompreis ein

In der Debatte hatte der CSU-Abgeordnete Dr. Andreas Lenz etwas anzukündigen: „Wir werden im nächsten Jahr einen Industriestrompreis einführen, damit die energieintensive Industrie, die Grundstoffindustrie, das produzierende Gewerbe und damit die Arbeitsplätze in Deutschland eine Zukunft haben.“

Die Regierung stehe an der Seite der Stahlindustrie, ohne die nichts gehe in Deutschland: „Und das eint uns auch in der Koalition.“

AfD wirbt für Kernenergie

Deutschland schaffe sich „leider“ auch als Industrieland ab, stellte der AfD-Abgeordnete Leif Erik Holm fest:„Und Sie machen nichts, Sie kleben höchstens kleine Pflaster auf und verwalten den Untergang.“

Was das Land brauche, sei Kraftwerksleistung. Deshalb fordere die AfD die Reaktivierung der Kernkraftwerke.

Minister will um Industriearbeitsplätze kämpfen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte: „Wir müssen um jeden Industriearbeitsplatz kämpfen.“

Dabei gehe es nicht „um die Frage, ob wir eine starke Industrienation sind oder eine starke Technologienation sind“. Er wolle beides.

Grüne vermissen Planungssicherheit

Die Absenkung der Netzentgelte sei überfällig, sagte Sandra Stein (Bündnis 90/Die Grünen) – auch , um die Wettbewerbsfähigkeit von Mittelstand und Handwerk zu stärken.

Aber wenn das jetzt nur für ein Jahr passiere, dann sorge das nicht für Planungssicherheit. Die Absenkung der Netzentgelte allein reiche sowieso nicht. Mit hohem Tempo müssten weiter die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, sagte Stein.

Linke: Brauchen industrielle Fähigkeiten

Jörg Cezanne (Die Linke) erinnerte daran, dass für klimaneutralen Stahl und Zement, für Windräder, Schienen und Verkehrswege weiter Energie gebraucht werde.

Diese industriellen Fähigkeiten verfügbar und im Land zu halten, sei „für unsere Zukunft und den erfolgreichen ökologischen Umbau elementar“. (mis/13.12.2025)

