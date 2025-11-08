Recht

Staatliche Finanzierung der Amadeu Antonio Stiftung

Das Logo der Amadeu Antonio Stiftung ist hinter zwei Personen zu sehen.

Die Amadeu Antonio Stiftung setzt sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ein. (© picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser)

Liveübertragung: Mittwoch, 12. November, 18.30 Uhr

Staatliche Finanzierung der Amadeu Antonio Stiftung aus Bundesmitteln beenden“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Mittwoch, 12. November 2025, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Nach halbstündiger Debatte soll der Antrag an die Ausschüsse überwiesen werden. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt ist derzeit noch offen. (hau/07.11.2025)

 