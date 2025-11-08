Liveübertragung: Mittwoch, 12. November, 18.30 Uhr

„Staatliche Finanzierung der Amadeu Antonio Stiftung aus Bundesmitteln beenden“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Mittwoch, 12. November 2025, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Nach halbstündiger Debatte soll der Antrag an die Ausschüsse überwiesen werden. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt ist derzeit noch offen. (hau/07.11.2025)