Liveübertragung: Donnerstag, 13. November, 13.40 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 13. November 2025, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Ärzte mit ausländischer Qualifikation: Die AfD-Fraktion fordert in einem Antrag „obligatorische Kenntnisse zum deutschen Gesundheitswesen auch für alle Ärzte mit ausländischem Studienabschluss“. Die Vorlage soll federführend im Gesundheitsausschuss beraten werden.

Ambulante Versorgung: Ebenfalls an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden soll ein AfD-Antrag mit dem Titel „Ambulante ärztliche Versorgung zukunftssicher machen“.

Arzneimittelversorgung: Mit der Arzneimittelversorgung in Deutschland beschäftigt sich ein weiterer AfD-Antrag, der im Gesundheitsausschuss federführend beraten werden soll. Die Vorlage trägt den Titel „Stärkung der Arzneimittelversorgung durch gezielten Bürokratieabbau und Förderung der heimischen Produktion“.

Rentnerarmut: Die AfD-Fraktion fordert die Einführung eines 25-Prozent-Freibetrages in der Grundsicherung, um Rentnerarmut in Deutschland zu bekämpfen. Ihr entsprechender Antrag soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

(irs/07.11.2025)