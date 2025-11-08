Wirtschaft

Anträge zur Stärkung von Innovationen und Zukunftstechnologien

Liveübertragung: Donnerstag, 13. November, 12.30 Uhr

Mit zwei von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigten Anträgen befasst sich das Parlament am Donnerstag, 13. November 2025. Sowohl der Antrag mit dem Titel „Wirtschaft 2045 – Innovationen stärken, Zukunftstechnologien fördern, fairen Wettbewerb sichern“ als auch der mit „Heizkostenfalle verhindern – Wärmewende weiterführen für ein warmes und bezahlbares Zuhause“ betitelte Antrag sollen im Anschluss an die einstündige Debatte dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/07.11.2025)