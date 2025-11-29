Liveübertragung: Mittwoch, 3. Dezember, 16.25 Uhr

Im Bundestag findet am Mittwoch, 3. Dezember 2025, auf Verlangen der AfD-Fraktion eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Linksextreme Gewalt und die Geschehnisse um die Neugründung des AfD-Jugendverbandes in Gießen“ statt. Für die Aussprache im Parlament ist eine Stunde vorgesehen.

In einer Aktuellen Stunde kann das Parlament Themen von allgemeinem aktuellem Interesse diskutieren. Eine Fraktion oder mindestens fünf Prozent der Abgeordneten können die Debatte im Vorfeld einer Bundestagssitzung beantragen oder sich im Ältestenrat darauf verständigen. (irs/02.12.2025)