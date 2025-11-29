Liveübertragung: Donnerstag, 4. Dezember, 10.10 Uhr

Die Klimapolitik steht im Mittelpunkt einer Bundestagsdebatte am Donnerstag, 4. Dezember 2025. Grundlage dafür sind drei von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigte Anträge. Sowohl der Antrag „Rückbau der EU-Klimapolitik jetzt stoppen – Deutschlands Klimaschutz-Lücke jetzt schließen“ als auch der Antrag mit dem Titel „Klimagerechtigkeit – CO 2 bepreisen und das Leben für alle Menschen bezahlbar machen“ sollen im Anschluss an die einstündige Debatte dem federführenden Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur weiteren Beratung überwiesen werden. Sofort abgestimmt werden soll über den dritten Antrag der Grünen, der den Titel „Luxusflüge besteuern – Klimaschutz-Lücke im Verkehr endlich angehen“ trägt. (hau/28.11.2025)